У пассажирского Boeing 747 оторвало стойку шасси при посадке

У пассажирского Boeing 747 компании Cargolux оторвало правую стойку шасси. Это произошло во время посадки в аэропорту Люксембурга. Кадрами делится Telegram-канал Mash.

Изначально Boeing 747 выполнял рейс Люксембург-Чикаго, но из-за технических проблем пришлось вернуться обратно. При посадке никто не пострадал. Но после ЧП в борту самолета осталась огромная дыра.

В декабре прошлого года сообщалось, что последний Boeing 747 сошел с конвейера после полувека производства. Последним заказчиком стал грузовой перевозчик Atlas Air, заказавший в начале этого года четыре грузовых самолета 747-8. Последний самолет был вывезен с крупного завода Boeing в Эверетте, штат Вашингтон, на этой неделе.