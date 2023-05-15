Россиянам рассказали об опасных последствиях ссор с телефонными мошенниками

Телефонные мошенники могут отомстить тем, кто не поддался на их провокации. Для этого они, как правило, используют опасную технологию подмены номеров, рассказал россиянам доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, передает агентство «Прайм».

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Данная программа позволяет заменить цифры своего номера на любой другой. После этого мошенники звонят или пишут кому-то от имени неудавшейся жертвы, пытаются обмануть, хамят. Иногда злоумышленники посылают какие-то фото второй половинке человека для ревности или скандала, объяснил Тимофеев.

Иногда бывает и хуже, подчеркнул эксперт. С номера абонента звонят в полицию и сообщают о разного рода происшествиях. После человеку приходится тратить свое время и доказывать свою непричастность к звонку, также подчеркнул доцент.

Также обиженные злоумышленники могут добавить номер в различные базы рассылки спама, указать его вместе с ФИО в сайтах объявлений или знакомств. Тогда абоненту начнут постоянно приходить смс-сообщения, от которых он не сможет избавиться.

«Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры», — посоветовал Тимофеев.

Он посоветовал использовать режим антиспам и подключить «автосекретаря» для обработки входящих звонков. Также крайне не рекомендуется перезванивать по незнакомым номерам, заключил доцент.