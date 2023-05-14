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Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина не пустили на территорию, где ведутся работы по строительству «северного намыва» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об инциденте сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге
© РИА Новости

Уточняется, что глава ведомства прибыл на объект в гражданской одежде и без сопровождения охраны. Охранники не пропустили Бастрыкина даже после того, как он предъявил удостоверение. На посту ему ответили: «И что?» и попросили покинуть охранную зону, сказано в материале.

Через час Бастрыкин вернулся к объекту в сопровождении сотрудников ОМОНа, после чего глава СК был пропущен на территорию.

5 мая в СК сообщили, что работники группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» с октября 2021 года в ходе работ по созданию намыва нарушили законодательство «путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа».

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