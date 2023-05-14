Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина не пустили на территорию, где ведутся работы по строительству «северного намыва» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об инциденте сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что глава ведомства прибыл на объект в гражданской одежде и без сопровождения охраны. Охранники не пропустили Бастрыкина даже после того, как он предъявил удостоверение. На посту ему ответили: «И что?» и попросили покинуть охранную зону, сказано в материале.

Через час Бастрыкин вернулся к объекту в сопровождении сотрудников ОМОНа, после чего глава СК был пропущен на территорию.