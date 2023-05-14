Дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ в Подмосковье

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на один из складов хранения взрывчатых веществ в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В публикации отмечается, что БПЛА не нес боеприпасы и был оборудован видеокамерой.

«Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка. Не исключено, что квадрокоптер использовался кем-то для наблюдения за складом. Хозяев дрона сейчас устанавливают», — говорится в публикации.

Ранее в Кашире, Московская область, дачник решил, что за ним следит беспилотник, и вызвал полицию. Дрон оказался воздушным змеем.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия. Они установили, что беспилотный летательный аппарат — это воздушный змей, который запустила соседка дачника вместе со своими детьми. Полицейские не нашли ничего подозрительного, поэтому покинули дачный участок. Змей при этом остался парить в воздухе.