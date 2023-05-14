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Автобус посольства Узбекистана столкнулся с каретой скорой помощи в Москве

Микроавтобус посольства Узбекистана столкнулся с каретой скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Автобус посольства Узбекистана столкнулся со скорой помощью в Москве
© Lenta.ru

Как рассказал собеседник телеканала, авария произошла у станции метро «Новые Черемушки» в воскресенье, 14 мая. Он уточнил, что машина скорой на большой скорости ехала с проблесковым маячком. Никто из пассажиров и водителей автотранспорта в ДТП не пострадал.

Ранее автомобиль BMW на скорости влетел в отбойник в Москве и попал на видео.

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