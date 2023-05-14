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Пенсионер погиб от страйкбольной гранаты в Подмосковье

В Подмосковье пенсионер погиб от страйкбольной гранаты, разорвавшейся у него в руках. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

Пенсионер погиб от страйкбольной гранаты в Подмосковье
© РИА Новости

Несчастный случай произошел в городе Орехово-Зуево, когда 66-летний Евгений с женой и друзьями отдыхал в летней беседке.

Очевидцы рассказали, что пенсионер отошёл в сторону, достал из кармана гранату и начал крутить её в руках. Раздался взрыв, мужчине оторвало руку и сильно повредило живот.

Раненого отвезли в реанимацию, но спасти не сумели, он скончался от полученных травм.

Эксперты выяснили, что в руках у мужчины взорвалась страйкбольная граната. Полиция начала расследование инцидента.

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