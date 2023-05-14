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В Подмосковье дачник перепутал воздушного змея с дроном и вызвал полицию

В подмосковной Кашире дачник вызвал полицию из-за воздушного змея. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В Подмосковье дачник перепутал воздушного змея с дроном и вызвал полицию
© Lenta.ru

По информации авторов поста, 13 мая мужчина, находясь на своем участке в СНТ «Птицевод», обратил внимание на зависший над ним на высоте около 100 метров объект. Россиянин подумал, что это следящий за ним беспилотник, и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изучили летательный аппарат и выяснили, что это не дрон, а воздушный змей, который запустила игравшая с детьми соседка дачника.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там горожанка приняла за беспилотник чайку. Женщина уверяла полицию, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон, и даже находила фото похожих моделей в сети. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.

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