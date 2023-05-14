На Пхукете обнаружили тело россиянина, пропавшего после падения в море со скалы

На Пхукете обнаружили тело россиянина, который пропал после падения в море со скалы. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета».

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«На Пхукете нашли тело россиянина Юрия Смояна, которого смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая», — говорится в публикации.

Отмечается, что тело было найдено после полудня 14 мая. Личность погибшего подтвердили его друзья.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока погиб в дорожно-транспортном происшествии на острове Пхукет в Таиланде. Мужчина ехал по дороге на мотоцикле. В какой-то момент он не справился с управлением, мотоцикл вылетел с дороги и врезался в препятствие. Он скончался на месте происшествия.