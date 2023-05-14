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Baza: вертолет с двумя новорожденными совершил аварийную посадку в Иркутской области

Вертолет с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Baza.

Вертолет с новорожденными совершил аварийную посадку в Иркутской области
© Газета.Ru

Вертолет перевозил семерых пассажиров с двумя новорожденными из Братска, когда экипаж услышал странный шум. Командир судна посадил вертолет в поле. Как выяснилось, в правом двигателе при осмотре были повреждения.

После незапланированного приземления младенцев транспортировали в больницу Иркутска.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании, следовавший рейсом Бангкок — Москва, посадили в Самарканде из-за драки и ухудшения состояния беременной пассажирки.

По словам очевидцев, драка произошла из-за пассажира в эконом классе, который объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. По данным канала Mash, дебошир представился «сыном губернатора» Красноярского края, но обман быстро раскрылся, так как настоящий Александр Усс находится в итальянской тюрьме. После отказа в вип-обслуживании от стюардессы он напал и толкнул бортпроводника, отчего та ударилась головой.

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