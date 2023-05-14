Вертолет с новорожденными совершил аварийную посадку в Иркутской области

Вертолет перевозил семерых пассажиров с двумя новорожденными из Братска, когда экипаж услышал странный шум. Командир судна посадил вертолет в поле. Как выяснилось, в правом двигателе при осмотре были повреждения.

По словам очевидцев, драка произошла из-за пассажира в эконом классе, который объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. По данным канала Mash, дебошир представился «сыном губернатора» Красноярского края, но обман быстро раскрылся, так как настоящий Александр Усс находится в итальянской тюрьме. После отказа в вип-обслуживании от стюардессы он напал и толкнул бортпроводника, отчего та ударилась головой.