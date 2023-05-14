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В Магаданской области один охотник застрелил другого, перепутав его с медведем

В Магаданской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении 66-летнего местного жителя, который застрелил охотника, перепутав его с медведем. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

В Магаданской области охотник застрелил другого, перепутав его с медведем
© РИА НОВОСТИ

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 10 мая в лесу в 16 км от поселка Усть-Омчуг Тенькинского района. Уточняется, что во время охоты мужчина совершил выстрел с расстояния около 250 метров в сторону лесных насаждений, "перепутав двигавшегося 61-летнего охотника с медведем".

В результате пострадавший мужчина скончался по пути в больницу. В региональном СУ СК РФ добавили, что для установлению всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Ивановской области застрелил 38-летнего охотника, приняв его за лося. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде года принудительных работ.

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