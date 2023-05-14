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МЧС назвало причину крупного пожара в цехе в Тольятти

Причиной пожара на предприятии «Феррони» в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, передает ТАСС.

МЧС назвало причину крупного пожара в цехе в Тольятти
© пресс-служба МЧС России

По его словам, сейчас возгорание в покрасочном цехе локализовано на площади в 20 тысяч квадратных метров. На месте пожара работает 14 звеньев газодымозащитной службы. С огнем борются борются более 300 спасателей.

Ранее сообщалось, что в горящем цеху произошло обрушение конструкций на площади в пять тысяч квадратных метров. На место тушения из Самары и Сызрани были направлены пожарные поезда.

Изначально о пожаре в Самарской области сообщалось вечером 13 мая. Тогда же стало известно, что сотрудников предприятия удалось вовремя эвакуировать, жертв и пострадавших нет.

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