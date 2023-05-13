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В Подмосковье неизвестные устроили стрельбу на кладбище

Неизвестные устроили стрельбу на кладбище в Орехово-Зуеве, в результате пострадал один человек. Злоумышленников ищут, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье неизвестные устроили стрельбу на кладбище
© РИА Новости

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что с территории одного из кладбищ с травмами доставлен 43-летний мужчина.

"Сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что по вышеуказанному адресу правонарушители из хулиганских побуждений выстрелили из неустановленного оружия в потерпевшего", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел 12 мая.

В ГУ МВД добавили, что возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). "Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния", - добавили в главке.

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