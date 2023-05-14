В Орле женщина зарезала в гостях случайного знакомого

В Орле 33-летняя женщина зарезала в гостях случайного знакомого, сообщает СК России по Орловской области.

6 мая 2023 года обвиняемая находилась в гостях у своих знакомых. Между ней и незнакомым ей 40-летним мужчиной произошла перепалка, после чего женщина ударила потерпевшего ножом. Из-за ранения он скончался на месте.

Женщина заключена под стражу, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее двое мужчин убили знакомого в лесу Челябинской области.

По имеющимся данным, преступление случилось в городе Сатка еще в марте 2022 года. Злоумышленники, 28-летний и 19-летний мужчины, стали угрожать своему 50-летнему знакомому ножом и газовым пистолетом, находясь у него в квартире.

Жертву они силой вывели из дома, вывезли на машине в лес и убили на его территории.