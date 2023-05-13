Авиакомпанию обязали выплатить почти 70 тыс. руб. россиянке за пролитый кипяток

Авиакомпанию обязали выплатить почти 70 тыс. руб. жительнице Норильска за пролитый кипяток
Жительница Норильска отсудила у авиакомпании 68 тыс. руб. за неосторожность стюардессы, передает Mash Siberia.
Инцидент на борту произошел, когда женщина возвращалась из Москвы в родной Норильск. Стюардесса авиакомпании S7 разливала горячую воду в одноразовые стаканы, но внезапно кипяток пролился на левую руку пассажирки.
В результате пострадавшей был диагностирован ожог предплечья второй степени. Россиянка пропустила смену в детском саду, где работает заведующей, а затем дала ход разбирательствам.
Сначала в авиакомпании ей пообещали выплатить компенсацию в 5 тыс. руб. и начислить 500 миль по программе лояльности, однако это предложение потерпевшую не удовлетворило. Она обратилась в суд и добилась более значительного возмещения убытков и морального вреда.
Ранее сообщалось, что стюардесса облила трехлетнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду, в результате инцидента ребенок получил ожоги. Бортпроводники обработали пострадавшей раны, но отказались сажать лайнер ради экстренной госпитализации.