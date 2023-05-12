Два человека решили перебежать трассу Москва—Петербург и погибли
Два человека решили перебежать платную трассу Москва—Санкт-Петербург и погибли. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
По его данным, мужчины переходили дорогу в Клинском городском округе Московской области вне зоны пешеходного перехода. Их сбил водитель Audi.
Пешеходы погибли на месте от полученных травм. Один из погибших был азиатской внешности, их личности устанавливаются.
Ранее в Кстовском районе Нижегородской области автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая переезжала трассу М7, авария попала на видео. Школьница переезжала дорогу около пешеходного перехода вблизи деревни Ветчак.