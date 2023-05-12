Два человека решили перебежать трассу Москва—Петербург и погибли

Два человека решили перебежать платную трассу Москва—Санкт-Петербург и погибли. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, мужчины переходили дорогу в Клинском городском округе Московской области вне зоны пешеходного перехода. Их сбил водитель Audi.

Пешеходы погибли на месте от полученных травм. Один из погибших был азиатской внешности, их личности устанавливаются.