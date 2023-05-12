Российский заключенный попытался покончить с собой во время этапирования

Заключенный из Краснодара попытался покончить с собой во время этапирования в Ростов. Об этом сообщает Telegam -канал Kub Mash.

Мужчину осудили на год и семь месяцев за совершения кражи, его собирались доставить в ростовскую колонию. Во время этапирования он попытался совершить суицид, пока сокамерники спали. В Новороссийске конвоир заметил, что осужденному плохо, и вызвал скорую.