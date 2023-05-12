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В Луганске прогремели взрывы и поднялся дым над заводом

Два взрыва прогремели в Луганске, сообщает РИА Новости. По информации корреспондента агентства, в районе одного из заводов над городом видны клубы дыма. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

В Луганске прогремели два взрыва
© соцсети

Очевидцы публикуют снимки с места в социальных сетях. На кадрах видно столб черного дыма, поднявшийся высоко в небо, предположительно, над одним из городских предприятий.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое в Луганске после взрывов. На нем также заметно сильное задымление за высоткой на горизонте, при этом звуков взрывов не слышно, на улицах нет ни людей, ни машин. Местные жители, как пишет Mash, предположили, что Луганск могли обстрелять крылатыми ракетами. Канал отмечает, что ВСУ могли ударить по городу ракетами Storm Shadow, учитывая сообщения об их поставке. Telegram-канал «Смотри» пишет, что ВСУ, по предварительным данным, могли нанести удар по нефтехранилищу.

12 мая в ЛНР отмечают День Республики. Он празднуется в годовщину референдума 11 мая 2014 года, на котором жители бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимой ЛНР.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в результате подрыва СВУ в Мелитополе пострадал врио замминистра по ЖКХ Запорожской области. Чиновника госпитализировали, о его состоянии неизвестно.

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