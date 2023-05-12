В Луганске прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Луганске, сообщает РИА Новости. По информации корреспондента агентства, в районе одного из заводов над городом видны клубы дыма. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

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Очевидцы публикуют снимки с места в социальных сетях. На кадрах видно столб черного дыма, поднявшийся высоко в небо, предположительно, над одним из городских предприятий.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое в Луганске после взрывов. На нем также заметно сильное задымление за высоткой на горизонте, при этом звуков взрывов не слышно, на улицах нет ни людей, ни машин. Местные жители, как пишет Mash, предположили, что Луганск могли обстрелять крылатыми ракетами. Канал отмечает, что ВСУ могли ударить по городу ракетами Storm Shadow, учитывая сообщения об их поставке. Telegram-канал «Смотри» пишет, что ВСУ, по предварительным данным, могли нанести удар по нефтехранилищу.

12 мая в ЛНР отмечают День Республики. Он празднуется в годовщину референдума 11 мая 2014 года, на котором жители бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимой ЛНР.