В Крыму сбили беспилотник

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российское ПВО сбило беспилотник ВСУ на западе полуострова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Аксёнов также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем», – написал он.

Кроме того, глава Крыма призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять информации только из надёжных источников.