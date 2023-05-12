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Глава Крыма заявил о сбитом беспилотнике ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российское ПВО сбило беспилотник ВСУ на западе полуострова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В Крыму сбили беспилотник
© РИА Новости

Аксёнов также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем», – написал он.

Кроме того, глава Крыма призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять информации только из надёжных источников.

Ранее в Крыму потерпел крушение вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

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