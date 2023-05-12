Россиянин пропал на Пхукете после падения в море со скалы

Россиянин упал в море со скалы у мыса Промтхеп на острове Пхукет, после чего пропал. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета» .

Согласно предварительным данным, пропавшего зовут Юрий Смоян. В данный момент спасатели и добровольцы организовали его поиски с использованием лодок и водных мотоциклов. Уточняется, что большая волна смыла со скалы четырёх россиян, но трое из них благополучно добрались до берега и в данный момент находятся в безопасности.