Суд вынес приговор экс-замглавы ФСИН Максименко

Одинцовский городской суд Московской области в пятницу приговорил к девяти годам колонии бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Максименко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2018-2019 годах в Москве Максименко в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы" организовал незаконное заключение ФСИН России заведомо неисполнимых госконтрактов с подведомственным службе ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу". Общая сумма сделки составила 3,6 млрд рублей. В дальнейшем, как считает следствие, он обеспечил заключение управлением строительства договоров субподряда с аффилированными ему коммерческими организациями. За это, как отмечается в материалах дела, он получил от представителя фирм взятку на сумму 2,2 млн рублей в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг на территории дачного поселка в Одинцовском районе Московской области.