$75.88-0.8182.89-1.26

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5: есть пострадавшие

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции AFAD сообщило о землетрясении магнитудой 4,5 в турецкой провинции Адана в публикации в Twitter.

В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
© РИА Новости

По данным управления, землетрясение было зарегистрировано в районе Саимбейли в 11:33 по местному времени (совпадает с мск). Его очаг был расположен на глубине семи километров.

Глава управления Юнус Сезер заявил, что в районе землетрясения не наблюдается негативной ситуации и выразил соболезнования пострадавшим гражданам.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при землетрясении вблизи Токио достигло восьми. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на 11 мая к востоку от Токио.

Эрдоган назвал землетрясение в Турции одним из самых крупных мировых бедствий

5 мая на территории японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,5, которое привело к разрушению 540 домов.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий