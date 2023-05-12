В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции AFAD сообщило о землетрясении магнитудой 4,5 в турецкой провинции Адана в публикации в Twitter.

По данным управления, землетрясение было зарегистрировано в районе Саимбейли в 11:33 по местному времени (совпадает с мск). Его очаг был расположен на глубине семи километров.

Глава управления Юнус Сезер заявил, что в районе землетрясения не наблюдается негативной ситуации и выразил соболезнования пострадавшим гражданам.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при землетрясении вблизи Токио достигло восьми. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на 11 мая к востоку от Токио.