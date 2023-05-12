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Российский приемный ребенок заболел гриппом и умер по недосмотру матери

В Красноярске четырехлетний приемный ребенок умер от гриппа по недосмотру матери. Об этом сообщается на Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

Российский приемный ребенок заболел гриппом и умер по недосмотру матери
© Максим Константинов / Globallookpress.com

По данным правоохранителей, четырехлетний ребенок жаловался матери на плохое самочувствие, боли в горле и головную боль — женщина решила лечить его дома самостоятельно, из-за чего мальчик скончался через пять дней после начала болезни. Судмедэкспертиза установила, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате гриппа.

Помимо этого, россиянка избивала мальчика и еще одного приемного сына, так как была недовольна их поведением. В частности, женщина била детей металлической ложкой.

У женщины изъяли семилетнего ребенка и поместили его в социальное учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, а также о жестоком обращении с ним.

Ранее в Саратове умерла заболевшая гриппом девочка — ей было пять лет. Ребенка с гриппом госпитализировали, он скончался в больнице.

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