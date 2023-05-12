Очевидцы рассказали о мощном пожаре в Подмосковье

«Я живу в двух километрах. Сейчас два вертолета тушат пожар. В сентябре на этом же предприятии был аналогичный пожар, но менее масштабный. Это предприятие вторсырья, собственно, покрышки которого тогда и горели. Девять месяцев назад там тоже горели покрышки и склады. Они перерабатывают металл и резину, в основном», — поделился мужчина.