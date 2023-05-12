Очевидцы рассказали о мощном пожаре в Подмосковье
На данный момент два вертолета тушат мощный пожар в промзоне в Дзержинском Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил местный житель Марат Сенин, который проживает рядом с эпицентром. По его словам, пожары на предприятии происходят регулярно.
«Я живу в двух километрах. Сейчас два вертолета тушат пожар. В сентябре на этом же предприятии был аналогичный пожар, но менее масштабный. Это предприятие вторсырья, собственно, покрышки которого тогда и горели. Девять месяцев назад там тоже горели покрышки и склады. Они перерабатывают металл и резину, в основном», — поделился мужчина.
Другой очевидец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что находится в гимназии №5 и наблюдает за пожаром с 9:15.
Ранее в сети появились кадры с места пожара, который произошел в подмосковном Дзержинском. Предварительно, загорелись складские помещения, которые находятся на улице Садовой. На место были направлены сотрудники экстренных служб.
По Москва», на складах горят покрышки. Площадь пожара выросла до 2500 квадратных метров. Для тушения из Москвы вылетели два пожарных вертолета.