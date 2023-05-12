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Группу российских туристов смыло в море огромной волной в Таиланде

На популярном курорте Таиланда группу российских туристов смыло волной со скалы в море. Подробности сообщает The Phuket News.

Группу российских туристов смыло в море огромной волной в Таиланде
© Lenta.ru

По информации портала, происшествие случилось на острове Пхукет в прибрежной зоне района Равай утром в пятницу, 12 мая. Четверо мужчин стояли на прибрежных скалах в лагуне Лем Промтхеп, когда огромная волна обрушилась на них и смыла в море.

Трое россиян смогли выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин, 32-летний Юрий Стоян, пропал без вести.

Сейчас в районе исчезновения отдыхающего проходят поисковые работы с участием спасателей, добровольцев и частных дронов с камерами видеонаблюдения.

Ранее в мае россиянин разбился на мотоцикле во время отдыха на Пхукете. Происшествие случилось на одной из местных дорог в деревне Ката на западном побережье острова. Турист не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в препятствие.

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