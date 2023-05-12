На Пхукете россиянин пропал в море после падения со скал

Россиянин пропал утром в пятницу в море у мыса Промтхеп на острове Пхукет. Как сообщил портал "Новости Пхукета", спасатели и добровольцы пытаются его отыскать.

По информации издания, большая волна смыла в море четырех россиян, находившихся на скалах. Трое в настоящее время находятся в безопасности, однако четвертого пока найти не удалось.