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СМИ: на Пхукете россиянин пропал в море после падения со скал

Россиянин пропал утром в пятницу в море у мыса Промтхеп на острове Пхукет. Как сообщил портал "Новости Пхукета", спасатели и добровольцы пытаются его отыскать.

На Пхукете россиянин пропал в море после падения со скал
© РИА Новости

По информации издания, большая волна смыла в море четырех россиян, находившихся на скалах. Трое в настоящее время находятся в безопасности, однако четвертого пока найти не удалось.

В поисках задействованы водные мотоциклы и лодки. Пропавший россиянин предварительно идентифицирован как 32-летний Юрий Смоян, отмечает портал.

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