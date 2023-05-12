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Быков в зале суда оценил перспективы 17-летнего приговора

Бизнесмен Анатолий Быков, приговоренный на за убийства к 17 годам лишения свободы, в беседе с журналистами оценил перспективы столь долгого нахождения в колонии строгого режима.

Кадры видео из зала суда опубликовал 7 канал Красноярск.

«Со мной все предрешено. Но это не надолго. Это только цифры. А жизнь говорит о другом», - с иронией заявил Быков.

Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии

Ранее сообщалось, что сегодня Центральный районный суд Красноярска вынес второй приговор Быкову и признал виновным в убийстве бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года.

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