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Бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по еще одному делу

Центральный районный суд Красноярска признал бизнесмена, бывшего депутата красноярского законодательного собрания Анатолия Быкова виновным в подстрекательстве к убийству. Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, мужчина получил 11 лет лишения свободы.

Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии
© РИА Новости

По версии следователей и суда, Быков занимался подстрекательством к убийству бизнесмена Андрея Неколова — оно произошло в январе 2005 года. Вместе с тем от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство предпринимателя Андрея Грабовского, произошедшем в 2004 году, его освободили — истек срок давности.

Напомним, что в 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова — суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Теперь, по совокупности приговоров, предприниматель должен отбыть в колонии строгого режима 17 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск в пользу потерпевших в размере 10 млн рублей.

Также сейчас суд рассматривает третье уголовное дело в отношении красноярского бизнесмена. В его рамках Быкова подозревают в убийстве криминального авторитета в 1998 году.

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