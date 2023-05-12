Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии

Центральный районный суд Красноярска признал бизнесмена, бывшего депутата красноярского законодательного собрания Анатолия Быкова виновным в подстрекательстве к убийству. Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, мужчина получил 11 лет лишения свободы.

По версии следователей и суда, Быков занимался подстрекательством к убийству бизнесмена Андрея Неколова — оно произошло в январе 2005 года. Вместе с тем от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство предпринимателя Андрея Грабовского, произошедшем в 2004 году, его освободили — истек срок давности.

Напомним, что в 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова — суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Теперь, по совокупности приговоров, предприниматель должен отбыть в колонии строгого режима 17 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск в пользу потерпевших в размере 10 млн рублей.