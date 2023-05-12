Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае. Об этом сообщилf агентству РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
По ее словам, пилота на месте посадки не было. Инцидент произошел несколько дней назад.
В начале мая сообщалось, что вертолет Ми-2, пропавший в Забайкальском крае, приземлился в пункте назначения.
Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщал, что экипаж воздушного судна не вышел на контрольную связь, которая была запланирована на 12:00 мск.
30 апреля в Заельцовском районе в Новосибирске частный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку.
В конце февраля вертолет Ми-8 разбился под Мурманском. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.