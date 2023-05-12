Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии по делу о подстрекательстве к убийству
Центральный районный суд Красноярска признал бизнесмена Анатолия Быкова виновным в подстрекательстве к убийству и приговорил его к 11 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«С учётом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
В июне Свердловский районный суд Красноярска арестовал имущество Быкова на сумму 9,5 млн рублей.