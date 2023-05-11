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Восемь автомобилей полиции приехали к офису Wildberries, где проходит митинг продавцов

Восемь полицейских автомобилей приехали к офису Wildberries в Москве, где проходит митинг продавцов маркетплейса. Об этом сообщает РБК.

Восемь автомобилей полиции приехали к офису Wildberries в Москве
© РИА Новости

Отмечается, что всего около офиса у станции метро «Автозаводская» собрались 20–30 человек вместе с журналистами. В пресс-службе Wildberries заявили, что возле офиса работает служба поддержки маркетплейса.

«Все в порядке, общаемся с продавцами», — сказали там.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что продавцы маркетплейса Wildberries обвинили руководство компании в несправедливом списании денег за «незаконную рекламу». Разгневанные продавцы пришли к офису компании на «Автозаводской». Один из присутствующих назвал происходящее в компании воровством и бардаком. Он пожаловался, что у каждого поставщика списали по 80-100 млн рублей и еще и сотрудников «выставляют мошенниками».

Telegram-канал Shot сообщал, что Wildberries потеряла более полумиллиарда рублей из-за мошеннической схемы. По данным Shot, айтишник компании создал Telegram-бот, который помогал₽ продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары с помощью «серого продвижения» за 0 рублей.

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