Восемь автомобилей полиции приехали к офису Wildberries в Москве

Восемь полицейских автомобилей приехали к офису Wildberries в Москве, где проходит митинг продавцов маркетплейса. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что всего около офиса у станции метро «Автозаводская» собрались 20–30 человек вместе с журналистами. В пресс-службе Wildberries заявили, что возле офиса работает служба поддержки маркетплейса.

«Все в порядке, общаемся с продавцами», — сказали там.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что продавцы маркетплейса Wildberries обвинили руководство компании в несправедливом списании денег за «незаконную рекламу». Разгневанные продавцы пришли к офису компании на «Автозаводской». Один из присутствующих назвал происходящее в компании воровством и бардаком. Он пожаловался, что у каждого поставщика списали по 80-100 млн рублей и еще и сотрудников «выставляют мошенниками».