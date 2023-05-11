Восемь автомобилей полиции приехали к офису Wildberries в Москве

Восемь автомобилей полиции приехали к офису Wildberries, где проходит митинг продавцов
Восемь полицейских автомобилей приехали к офису Wildberries в Москве, где проходит митинг продавцов маркетплейса. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что всего около офиса у станции метро «Автозаводская» собрались 20–30 человек вместе с журналистами. В пресс-службе Wildberries заявили, что возле офиса работает служба поддержки маркетплейса.
«Все в порядке, общаемся с продавцами», — сказали там.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что продавцы маркетплейса Wildberries обвинили руководство компании в несправедливом списании денег за «незаконную рекламу». Разгневанные продавцы пришли к офису компании на «Автозаводской». Один из присутствующих назвал происходящее в компании воровством и бардаком. Он пожаловался, что у каждого поставщика списали по 80-100 млн рублей и еще и сотрудников «выставляют мошенниками».
Telegram-канал Shot сообщал, что Wildberries потеряла более полумиллиарда рублей из-за мошеннической схемы. По данным Shot, айтишник компании создал Telegram-бот, который помогал₽ продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары с помощью «серого продвижения» за 0 рублей.