В Норильске произошел пожар на складе в три тысячи квадратных метров

В Норильске загорелись склады на площади в три тысячи квадратных метров. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным агентства, речь идет о складах на Вальковском шоссе. К тушению пожара привлекли свыше 40 человек и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры, чтобы «не допустить распространения огня дальше.