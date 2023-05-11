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В Норильске произошел пожар на складе в три тысячи квадратных метров

В Норильске загорелись склады на площади в три тысячи квадратных метров. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Норильске произошел пожар на складе в три тысячи квадратных метров
© РИА Новости

По данным агентства, речь идет о складах на Вальковском шоссе. К тушению пожара привлекли свыше 40 человек и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры, чтобы «не допустить распространения огня дальше.

Отмечается, что первоначально сообщалось о площади в 1500 квадратных метров. То есть за короткое время она выросла вдвое. О пострадавших пока информации нет.

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