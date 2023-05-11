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Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии

В квартире в многоэтажном доме под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Spiegel.

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии
© globallookpress.com

Представитель полиции сообщил, что среди пострадавших есть офицеры, которые находились в квартире во время операции. По какой причине произошел взрыв, пока не известно.

Также не называется точное число пострадавших. Как сообщил министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реуль, в квартире в момент инцидента могли находиться десять пожарных и двое полицейских.

По данным СМИ, после взрыва в квартиру выдвинулись многочисленные отряды спецназа. Территорию вокруг дома оцепили. Также на место прибыли спасатели и медики.

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