Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии

В квартире в многоэтажном доме под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Spiegel.

Представитель полиции сообщил, что среди пострадавших есть офицеры, которые находились в квартире во время операции. По какой причине произошел взрыв, пока не известно.

Также не называется точное число пострадавших. Как сообщил министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реуль, в квартире в момент инцидента могли находиться десять пожарных и двое полицейских.