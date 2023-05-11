Взрыв прогремел в подмосковной четырехэтажке
В многоквартирном доме в подмосковном Раменском прогремел взрыв газа. В результате ЧП погиб один человек, передает Telegram-канал «112».
Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Коминтерна. На место выехали экстренные службы. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра, огонь удалось потушить.
Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном доме в столичном районе Зюзино. Причиной инцидента стало моноколесо, которое было найдено в мусорке одним из жильцов дома. Москвич принес находку в свою квартиру, ночью моноколесо взорвалось.