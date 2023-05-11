Власти Крыма объяснили падение дрона в Джанкое

Беспилотник, который упал в Джанкое, принадлежит российским военным. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Коптер в Джанкое — наших военных», — объяснил он,

О том, что в Крыму упал дрон-разведчик, стало известно в четверг, 11 мая. Тогда сообщалось, что устройство нашли в поле под Джанкоем близ села Рысаково, на нем была камера.