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Власти Крыма объяснили падение дрона в Джанкое

Беспилотник, который упал в Джанкое, принадлежит российским военным. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Власти Крыма объяснили падение дрона в Джанкое
© РИА Новости

«Коптер в Джанкое — наших военных», — объяснил он,

О том, что в Крыму упал дрон-разведчик, стало известно в четверг, 11 мая. Тогда сообщалось, что устройство нашли в поле под Джанкоем близ села Рысаково, на нем была камера.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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