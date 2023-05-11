Российский полицейский стал фигурантом дела за подмену героина на песок

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника тылового подразделения Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, подозреваемого в подмене 10 килограммов героина, хранящегося в качестве вещественного доказательства, на песок. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Расследование ведется по статье 229 УК РФ («Хищение наркотических средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2012 года полицейский и неустановленные лица воспользовались ключом от входной двери комнаты хранения вещественных доказательств полицейского подразделения и проникли внутрь. Там они похитили 10 килограммов героина, оставив вместо него песок.

После выхода на пенсию бывший начальник тыла попытался продать наркотик и был задержан правоохранителями.

Подмена вскрылась в апреле, после чего во всем отделе полиции назначили внеплановую инвентаризацию вещественных доказательств.

Крупную партию героина изъяли в 2013 году и отправили в камеру хранения улик отдела транспортной полиции. До 2015 года заподозренный в преступлении подполковник занимал должность начальника тыла и имел доступ в камеру хранения. В ноябре 2022 года он уволился со службы по выслуге лет после четверти века службы в правоохранительных органах.