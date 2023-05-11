$76.69-0.1384.15-0.76

Российский полицейский стал фигурантом дела за подмену героина на песок

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника тылового подразделения Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, подозреваемого в подмене 10 килограммов героина, хранящегося в качестве вещественного доказательства, на песок. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Российский полицейский стал фигурантом дела за подмену героина на песок
© globallookpress.com

Расследование ведется по статье 229 УК РФ («Хищение наркотических средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2012 года полицейский и неустановленные лица воспользовались ключом от входной двери комнаты хранения вещественных доказательств полицейского подразделения и проникли внутрь. Там они похитили 10 килограммов героина, оставив вместо него песок.

После выхода на пенсию бывший начальник тыла попытался продать наркотик и был задержан правоохранителями.

Подмена вскрылась в апреле, после чего во всем отделе полиции назначили внеплановую инвентаризацию вещественных доказательств.

Крупную партию героина изъяли в 2013 году и отправили в камеру хранения улик отдела транспортной полиции. До 2015 года заподозренный в преступлении подполковник занимал должность начальника тыла и имел доступ в камеру хранения. В ноябре 2022 года он уволился со службы по выслуге лет после четверти века службы в правоохранительных органах.

В управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу сообщили «Ленте.ру», что при подтверждении вины он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий