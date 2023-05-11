В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами»

Многократного чемпиона мира по латиноамериканским танцам, члена жюри шоу телешоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова избили в столице. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

© соцсети

Драка произошла еще 4 мая. Танцор подрался с неизвестным. После обращения к врачу у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы, травмы головы и лица, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. В результате Кожевникова госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает. Что стало причиной потасовки неизвестно.