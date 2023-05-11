$76.69-0.1384.15-0.76

В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами»

Многократного чемпиона мира по латиноамериканским танцам, члена жюри шоу телешоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова избили в столице. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами»
© соцсети

Драка произошла еще 4 мая. Танцор подрался с неизвестным. После обращения к врачу у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы, травмы головы и лица, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. В результате Кожевникова госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает. Что стало причиной потасовки неизвестно.

Кожевников является многократным чемпионом США и мира по латиноамериканской шоу-программе. В 2002 году он переехал в Америку. С 2015 года был членом жюри телешоу «Танцы со звездами». Он также снимался в фильмах и сериалах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий