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Бастрыкин прокомментировал покушение на писателя Прилепина

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал покушение на писателя Захара Прилепина хорошо подготовленной операцией украинской спецслужбы. Так он прокомментировал преступление, после которого было возбуждено уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.

Бастрыкин участвует в Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее 11 мая он заявил, что СКР вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из них была приведена в действие.

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