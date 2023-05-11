Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал покушение на писателя Захара Прилепина хорошо подготовленной операцией украинской спецслужбы. Так он прокомментировал преступление, после которого было возбуждено уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.
Бастрыкин участвует в Петербургском международном юридическом форуме.
Ранее 11 мая он заявил, что СКР вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина.
Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из них была приведена в действие.