Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал покушение на писателя Захара Прилепина хорошо подготовленной операцией украинской спецслужбы. Так он прокомментировал преступление, после которого было возбуждено уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.

Бастрыкин участвует в Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее 11 мая он заявил, что СКР вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина.