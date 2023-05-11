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Задержанный попытался сбежать из полицейского участка через окно и сломал ногу

В Тюмени 47-летний задержанный решил сбежать от полицейских и сломал ногу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанный попытался сбежать из полицейского участка через окно и сломал ногу
© Lenta.ru

Сотрудники МВД задержали двоих местных жителей возле вокзала — их заподозрили в краже десятиметрового кабеля. Товарищей доставили в участок. Чтобы избежать допроса, один из мужчин решил сбежать и выскочил в окно на третьем этаже, однако упал на козырек над входом в здание, а потом на землю.

В результате его доставили в больницу с ушибом головного мозга, трещиной лобной кости и переломом ноги. Известно, что ранее россиянин уже был судим за кражу.

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