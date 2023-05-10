В Москве задержали подглядывавшего за женщинами в раздевалках ТЦ мужчину

33-летнего мужчину, снимавшего на фото и видео женщин в раздевалках магазинов, задержали в одном из столичных торговых центров (ТЦ) в Москве. Он подглядывал за женщинами через щели в шторах, сообщает SHOT.

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За съемкой мужчину застали сотрудники магазина CR. По их словам, под видом покупателя он прошел в примерочные и следил за покупательницами. Его задержали охранники ТЦ. По информации SHOT, мужчина работает в одном из московских НИИ.

Как сообщает телеканал «360», в телефоне задержанного обнаружили множество фото и видео девушек. Он признался, что занимается самоудовлетворением, глядя на снимки.