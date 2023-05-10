В Таиланде на острове Пхукет погиб российский гражданин, он попал в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле, в стране он пребывал в качестве туриста.

На место аварии прибыли сотрудники спасательной службы Фонда Руамджай Купай, ДТП произошло в деревне Ката на западном берегу острова, сообщила газета Phuket News, передает РИА «Новости».

Россиянин не смог справиться с управлением, он вылетел за пределы дороги и въехал в препятствие возле деревни. Мужчина умер на месте аварии.