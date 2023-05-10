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Неизвестный сообщил о минировании школы в центре Москвы

Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в одну из школ в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

Неизвестный сообщил о минировании школы в центре Москвы
© РИА Новости

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе по улице Большая Дмитровка, 5/6, строение 7. Проводится проверка здания и прилегающей территории", - сказал собеседник агентства. Сведений об эвакуации нет.

3 мая не менее 10 школ в разных районах Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Только из школы в Бескудниковском проезде были эвакуированы более 570 человек. По итогам проверки было установлено, что информация об угрозе взрыва ложная.

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