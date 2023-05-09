Двух сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве девушки

Telegram-канал «112» сообщил, что двоих сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки в подмосковной Балашихе. По информации канала, они задержаны и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

«112» сообщает, что речь идет о заместителе командира взвода Павле М. и сержанте Андрее И., в отношении них возбуждено уголовное дело.

По данным канала, обнаженное тело погибшей девушки было найдено в одном из многоэтажных домов по улице Калинина, по предварительной информации, причиной ее смерти стало удушение, следствие устанавливает мотив убийства и обстоятельства его совершения.