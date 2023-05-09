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«112»: двух сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве девушки

Telegram-канал «112» сообщил, что двоих сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки в подмосковной Балашихе. По информации канала, они задержаны и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Двух сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве девушки
© News.ru

«112» сообщает, что речь идет о заместителе командира взвода Павле М. и сержанте Андрее И., в отношении них возбуждено уголовное дело.

По данным канала, обнаженное тело погибшей девушки было найдено в одном из многоэтажных домов по улице Калинина, по предварительной информации, причиной ее смерти стало удушение, следствие устанавливает мотив убийства и обстоятельства его совершения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали сотрудника СИЗО в звании прапорщика по подозрению в убийстве девушки. Предполагается, что преступление было совершено на почве ревности. По предварительным данным, между прапорщиком и девушкой произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в шею.

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