«112»: двух сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве девушки
Telegram-канал «112» сообщил, что двоих сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки в подмосковной Балашихе. По информации канала, они задержаны и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
«112» сообщает, что речь идет о заместителе командира взвода Павле М. и сержанте Андрее И., в отношении них возбуждено уголовное дело.
По данным канала, обнаженное тело погибшей девушки было найдено в одном из многоэтажных домов по улице Калинина, по предварительной информации, причиной ее смерти стало удушение, следствие устанавливает мотив убийства и обстоятельства его совершения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали сотрудника СИЗО в звании прапорщика по подозрению в убийстве девушки. Предполагается, что преступление было совершено на почве ревности. По предварительным данным, между прапорщиком и девушкой произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в шею.