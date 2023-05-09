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Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа

Россиянин Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела армии обороны Израиля. Об этом сообщает Палестины Ашрафа аль-Кедры.

Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа
© Reuters

По словам соседа и друга погибшего, гражданина России Муавии Якоба, «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном».

Погибший гражданин России занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

В начале апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исхаком Герцогом. В ходе беседы Эрдоган заявил о недопустимости усиления напряженности в секторе Газа.

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