Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа

Россиянин Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела армии обороны Израиля . Об этом сообщает Палестины Ашрафа аль-Кедры.

По словам соседа и друга погибшего, гражданина России Муавии Якоба, «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном».