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Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Мощный взрыв прогремел в понедельник вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
© РИА Новости

"Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв. Он был слышен в разных районах города", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога была объявлена вечером в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Позднее сирены сработали в Черниговской области. Сообщалось о взрывах в окрестностях города Днепр (ранее - Днепропетровск) и Харькове.

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