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Боец ЧВК «Вагнер» пошёл в баню и остался гол как сокол. Его ограбил друг Алик

35-летний Олег получил отпуск, вернулся в Москву и решил первым делом сходить с друзьями в баньку. Сумку с зарплатой и документами он взял с собой. А зря. После пиршества мужчину разбудил приятель по имени Алик — поблагодарил за праздник и попрощался. Олег проверил сумку — миллиона нет, будто его и не было.

У бойца ЧВК «Вагнер» в бане украли 1 млн рублей
© РИА Новости

Алик, конечно же, тоже испарился. Через таксиста его найти не удалось. «Друг» при этом не просто сбежал, но ещё и не расплатился. Пришлось писать заявление в полицию.

Журналисты отметили, что Олег — один из участников битвы за Соледар.

Ранее стало известно, что на СВО погиб сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин. Он умер в боях за Артёмовск. О его смерти сообщил друг Павел Дроздов. Мужчине было 47 лет. Помимо «Битвы за Севастополь», деятель культуры работал над сценариями к фильму «Лёд» и сериалу «Семейный детектив».

А сегодня, 8 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл под Екатеринбургом памятник погибшим бойцам. Он добавил, что рядом с памятником могут появиться братские могилы.

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