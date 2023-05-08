У бойца ЧВК «Вагнер» в бане украли 1 млн рублей

35-летний Олег получил отпуск, вернулся в Москву и решил первым делом сходить с друзьями в баньку. Сумку с зарплатой и документами он взял с собой. А зря. После пиршества мужчину разбудил приятель по имени Алик — поблагодарил за праздник и попрощался. Олег проверил сумку — миллиона нет, будто его и не было.

Алик, конечно же, тоже испарился. Через таксиста его найти не удалось. «Друг» при этом не просто сбежал, но ещё и не расплатился. Пришлось писать заявление в полицию.

Журналисты отметили, что Олег — один из участников битвы за Соледар.

Ранее стало известно, что на СВО погиб сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин. Он умер в боях за Артёмовск. О его смерти сообщил друг Павел Дроздов. Мужчине было 47 лет. Помимо «Битвы за Севастополь», деятель культуры работал над сценариями к фильму «Лёд» и сериалу «Семейный детектив».