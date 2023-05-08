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Художник-декоратор Лариса Преображенская сгорела в московской промзоне

В Москве погибла художник-декоратор Лариса Преображенская, работы которой выставлялись в Третьяковской галерее, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Обгоревший труп женщины был найден в промзоне на Бутырском хуторе.

Художник-декоратор Лариса Преображенская сгорела в московской промзоне
© id224878022/vk.com

По данным канала, Преображенская приехала туда накануне вечером. Она арендовала там помещение под склад и охране пояснила, что собирается сжечь какие-то ненужные бумаги.

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После этого женщину никто не видел до следующего утра, когда сторож нашел ее тело при обходе территории. Предполагается, что Преображенская случайно подожгла сама себя.

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