Художник-декоратор Лариса Преображенская сгорела в московской промзоне

В Москве погибла художник-декоратор Лариса Преображенская, работы которой выставлялись в Третьяковской галерее, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Обгоревший труп женщины был найден в промзоне на Бутырском хуторе.

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По данным канала, Преображенская приехала туда накануне вечером. Она арендовала там помещение под склад и охране пояснила, что собирается сжечь какие-то ненужные бумаги.