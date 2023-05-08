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Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область

В Курганскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В ведомстве отметили, что приезд Куренкова связан с многочисленными природными пожарами в этом регионе.

Глава МЧС Куренков из-за природных пожаров срочно вылетел в Курганскую область
© EMERCOM of Russia, GlobalLookPress

Также отмечено, что огонь распространился на несколько населенных пунктов на Урале, перекинувшись с лесов и сухой травы.

«Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», - информировало МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, Куренков отмечал, что три из девяти угрожающих населенным пунктам ландшафтных пожаров локализованы, один - ликвидирован полностью.

Сутками ранее приводилась информация о гибели трех человек при пожарах в Курганской области. Точное количество погибших устанавливается, возбуждено уголовное дело.

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