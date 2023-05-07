Школа и 20 домов загорелись в Курганской области

Школа и 20 домов горят в деревне Юлдус Курганской области, началась эвакуация. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает ТАСС.

Там уточнили, что здания загорелись «в результате перехода природного пожара».

В областном управлении МЧС заявили, что из-за угрозы задымления также организована эвакуация жителей других населенных пунктов. Это сделано «в превентивных целях».

Эвакуированы деревни Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайон Тополя, поселки Увал и Смолино в пригороде Кургана, близлежащие СНТ.

На вечер воскресенья, 7 мая ситуация остается сложной.

Тушению мешают порывы ветра до 20 м/с и аномально жаркая погода. В регионе сейчас до 28 градусов.

С огнем в области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники.