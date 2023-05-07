Теплоход "Илья Муромец" со 113 пассажирами сел на мель на Волге
Теплоход «Илья Муромец» со 113 пассажирами на борту сел на мель на Волге в Нижегородской области. В транспортной прокуратуре сообщили «Интерфаксу», что пострадавших нет.
Отмечается, что на место происшествия вышел буксир Волжского пароходства. При этом ход судов не нарушен.
2 апреля у черноморского побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель контейнеровоз Maren, который следовал из Греции в грузинский порт Поти. Отмечается, что у сухогруза отказало рулевое управление. Из-за этого оно остановилось и затем село на мель. При этом в ближайшие часы контейнеровоз должен продолжить следование в пункт назначения.
В январе Haberturk сообщал, что судно, покинувшее украинский порт, село на мель в Босфорском проливе, у стамбульского района Сарыер. После этого очередь из судов, ожидавших разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле.