Теплоход "Илья Муромец" со 113 пассажирами сел на мель на Волге

Теплоход «Илья Муромец» со 113 пассажирами на борту сел на мель на Волге в Нижегородской области. В транспортной прокуратуре сообщили «Интерфаксу», что пострадавших нет.

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Отмечается, что на место происшествия вышел буксир Волжского пароходства. При этом ход судов не нарушен.

2 апреля у черноморского побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель контейнеровоз Maren, который следовал из Греции в грузинский порт Поти. Отмечается, что у сухогруза отказало рулевое управление. Из-за этого оно остановилось и затем село на мель. При этом в ближайшие часы контейнеровоз должен продолжить следование в пункт назначения.