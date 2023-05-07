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В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильных пожаров

В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных лесных пожаров. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, видеообращение к местным жителям он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, на территории региона в последние дни складывается напряженная обстановка в связи с пожарами, ежедневно специалисты фиксируют новые очаги возгораний.

«Все это усугубляется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром. Особенно сегодня [фиксируются] шквалистые порывы ветра, которые распространяют огонь на сотни метров», — отметил Моор.

Губернатор региона подчеркнул, что все силы спасателей брошены на борьбу с пожарами. задействованы весь личный состав МЧС. Кроме того, над тушением пожаров работают более 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников «Авиалесохраны». Также привлечена дополнительная техника и специалисты из других регионов России,

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